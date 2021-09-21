США вперше запровадили санкції проти платформи з обміну криптовалют SUEX. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

У заяві йдеться, що криптобіржа через філії в Росії дозволяла здійснювати незаконні платежі при кібератаках. Для цього були використані щонайменше вісім типів програм-вимагачів.

За даними американської влади, понад 40% відомих транзакцій SUEX були пов’язані з незаконними організаціями. Такі криптобіржі сприяють незаконній діяльності для отримання власного незаконного прибутку, повідомляє фінансове відомство США.

З моменту утворення в 2018 році SUEX переказала криптовалют на сотні мільйонів доларів, переважно в біткоїни. У 2020 році платежі хакерам-здирникам, шахраям і операторам даркнету перевищили 400 мільйонів доларів, це в чотири рази більше в порівнянні з 2019 роком.

Позабіржовий брокер криптовалют SUEX юридично зареєстрований у Чехії, але в країні не присутній. Біржа працює у філіях у Москві і Санкт-Петербурзі, а також у деяких інших регіонах Росії та на Близькому Сході. SUEX стверджує, що може конвертувати активи в криптовалютах у готівку в цих філіях і виводити в фізичні активи, такі як нерухоме майно, автомобілі чи яхти.