США запровадили санкції проти хакерів, переважно російських

Міністерство фінансів США запровадило 5 грудня санкції проти 17 фізичних осіб, в тому числі 12 громадян Росії, шести російських компаній і хакерського угруповання Evil Corp. Їх звинувачують у розкраданні понад 100 мільйонів доларів у банків і організацій у 40 країнах світу, включно зі США, а також інших злочинах.

Як стверджується, російське хакерське угруповання Evil Corp використовувало розроблену ним шкідливу програму Dridex (також відому як Bugat) для крадіжки даних користувачів сотень банків і фінансових установ. У заяві міністра фінансів США Стівена Мнучіна йдеться, що йдеться про «одну з найбільш плідних кіберзлочинних організацій у світі».

Більшість фізичних осіб і компаній, включених до списку, пов’язані з Evil Corp.

Крім того, у США заочно висунуті кримінальні звинувачення двом росіянам, які, як стверджується, є ключовими фігурами хакерського угруповання. Це 32-річний москвич Максим Якубець і 38-річний Ігор Турашев із Йошкар-Оли. Стверджується, що їхня злочинна діяльність розпочалася в 2011 році.

У розслідуванні також бере участь Велика Британія. ФБР і Держдепартамент оголосили про те, що виплатять 5 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе арештувати Якубця і Турашева.

Стверджується також, що Якубець співпрацював із російськими спецслужбами, які в США звинувачують в кібератаках, у тому числі нелегально отримав доступ до секретних документів в інтересах ФСБ. Інші подробиці не наводяться.