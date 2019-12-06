Американська прокуратура висунула звинувачення проти двох членів хакерської групи з Росії, яка зветься «Evil Corp» у виробленні глобальної схеми банківського шахрайства, яка принесла цьому злочинному угрупуванню більш ніж 100 мільйонів доларів. Двох провідних членів угрупування Максима Якубця (який взагалі походить з України), і його спільника Турашева з російського міста Йошкар-Ола було звинувачено окрім шахрайства ще й у виробленні та розповсюдженні вірусу Dridex, з допомогою якого було викрадено банківські дані у більш ніж 40 країн світу. США оголосили за інформацію, яка допоможе затриманню і засудженню лідера угрупування «Evil Corp», яким вважають вихідця з України Максима Якубця, винагороду в розмірі п'яти мільйонів доларів. (Відео Reuters)