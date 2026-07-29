США запровадили нові санкції, пов’язані з Іраном

Сполучені Штати запровадили нові санкції, пов’язані з Іраном, щодо двох іранських морських страхових компаній, восьми нафтових танкерів та 10 компаній, звинувативши Тегеран у використанні примусових страхових схем та «тіньового флоту» для фінансування Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та уникнення санкцій США.

Міністерство фінансів США 29 липня заявило, що воно запровадило санкції проти страхової компанії Persian Gulf Marine Insurance Company та Управління безпечних морських послуг Ормузької протоки, стверджуючи, що вони керували схемою, підтримуваною КВІР, яка змушувала комерційні судна, що проходять через Ормузьку протоку, купувати страховку від ризиків, «створених самим Іраном», включаючи загрозу захоплення суден.

Міністерство фінансів також оголосило вісім компаній, що експлуатують танкери, які, за його словами, перевозили незаконну іранську сиру нафту та нафтохімічну продукцію до Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів, описавши ці судна як частину тіньового флоту Ірану, який використовується для обходу міжнародних санкцій.

«Коли економіка у вільному падінні, а інфляція вимірюється трицифровими числами, режим відчайдушно потребує грошей», – заявив міністр фінансів Скотт Бессент, додавши, що Вашингтон не дозволить Ірану «тримати світову торгівлю в заручниках або використовувати міжнародне судноплавство для фінансування тероризму, агресії та репресій КВІР».

Ці заходи блокують будь-яку власність або інтереси, що базуються в США, що належать санкційним організаціям, і загалом забороняють американським громадянам здійснювати з ними операції.

Речник Державного департаменту Томмі Піготт заявив, що санкції підтримують кампанію США, яка цього року охопила понад 100 суден, і спрямована на протидію тому, що Вашингтон назвав експлуатацією Іраном Ормузької протоки через примусові схеми страхування та шахрайські фінансові мережі.

Останні дії підкреслюють продовження жорсткого підходу США до Тегерана, незважаючи на періодичні дипломатичні зусилля.

«Іран явно намагається заздалегідь заснувати компанії, щоб вилучати прибутки з протоки у разі, якщо вони досягнуть бажаного для себе результату в цій війні», – сказав Радіо Свобода Бретт Еріксон, експерт із санкцій Obsidian Risk Advisors. – «Це фактично публічне визнання Вашингтоном того, що США та Іран все ще дуже далекі один від одного в переговорах».