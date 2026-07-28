У США сенатори оновили законопроєкт Грема – додали Іран та зберегли санкції проти РФ

Американські сенатори оновили двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, включивши до нього заходи проти Ірану і перейменувавши документ на «Акт про санкції проти Росії та Ірану Ліндсі Грема 2026 року», повідомляє кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу після ознайомлення з оновленим текстом.

«Ці поправки залишають основну структуру санкцій проти Росії в законопроєкті, включно зі вторинними тарифами та фінансовими обмеженнями, здебільшого незмінними. Поправки не вносять значних змін до архітектури санкцій, пов’язаних із Росією, що свідчить про прагнення законодавців розширити сферу дії законодавства, водночас зберігаючи двопартійну основу, розроблену для посилення економічного тиску на Кремль через його війну в Україні», – написав Рауфоглу в мережі Х.

Раніше стало відомо, що Сенат Конгресу США вже наступного тижня може розглянути законопроєкт про санкції проти Росії, серед авторів якого був нещодавно померлий сенатор Ліндсі Грем, пише видання Axios із посиланням на джерела. За його даними, демократи дали зрозуміти республіканцям, які мають більшість у Сенаті і від рішення яких залежить порядок денний, що готові вже наступного тижня підтримати останню версію законопроєкту, до якої відповідно до побажання президента Дональда Трампа було додано санкції проти Ірану.

Законопроєкт останнім часом був переглянутий двічі – спочатку, ще до смерті Грема 11 липня, сенатори за погодженням із Білим домом дещо пом’якшили його положення, зокрема про вторинне мито для країн, які купують у Росії нафту і газ. Потім, вже після смерті Грема, Трамп, посилаючись на бажання покійного сенатора, попросив додати до документа і санкції проти Ірану. До тексту додали частину запроваджених раніше адміністрацією санкцій, термін дії яких спливав цього року.

Сполучені Штати після приходу адміністрації Трампа до влади уникали запровадження масштабних санкцій проти Росії, намагаючись відігравати роль посередника для завершення війни. Законопроєкту про санкції тривалий час не давали ходи у Конгресі. Зараз Трамп дає зрозуміти, що готовий його схвалити із внесеними виправленнями.