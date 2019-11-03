США знову різко скорочують план прийому біженців

США різко скоротять план прийому біженців, ідеться в документі, який отримав остаточне схвалення президента Дональда Трампа. Раніше ця пропозиція викликала жорстку критику з боку релігійних та гуманітарних груп, які назвали це жорстоким та звинуватили адміністрацію Трампа у відмові від багаторічної політики прийому біженців, яка мала двопартійну підтримку.

Згідно з новим планом, який, маючи зворотню силу, набрав чинності з 1 жовтня, число біженців, які мають бути прийняті до 2020 року, буде не більшим за 18 тисяч (торік це число становило 30 тисяч).

До 18 тисяч обсяг прийому знизився з 85 тисяч, це було протягом останнього повного року правління попередника Трампа Барака Обами.