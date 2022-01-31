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У США через сніговий шторм скасували понад 1400 авіарейсів

За даними Національної метеорологічної служби, в Нью-Йорку і його околицях висота снігового покриву досягла 61 сантиметра

Авіакомпанії США 30 січня скасували понад 1400 рейсів у той час, як північний схід країни охопив сніговий шторм.

Сайт відстеження польотів FlightAware.com повідомив, що загальна кількість скасованих рейсів всередині Сполучених Штатів або у чи з країни становила близько 1450 станом на полудень 30 січня.

Ще близько 1774 рейсів, пов’язаних зі США, були затримані.

На деяких ділянках через шторм випало понад 60 сантиметрів снігу, що часто супроводжувалося сильним вітром.

За даними Національної метеорологічної служби, в Нью-Йорку і його околицях висота снігового покриву досягла 61 сантиметра.

Прогнози передбачали покращення погодних умов на вечір 30 січня і на 31 січня в найбільш постраждалих регіонах.

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