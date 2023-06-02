Сенат США схвалив законопроєкт, який допоможе запобігти дефолту

Сенат США ухвалив законопроєкт про підвищення стелі держборгу, який допоможе запобігти дефолту.

Палата представників США більшістю голосів схвалила цей проєкт закону 31 травня. Тепер його надішлють на підпис президенту Джо Байдену.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен раніше попередила лідерів Конгресу, що у федерального уряду можуть закінчитися гроші 5 червня, і якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу до понеділка, це може призвести до економічної катастрофи.

Поточний рівень держборгу США у розмірі 31 трильйона 4 мільярдів доларів було перевищено у січні. Байден і демократи закликали Конгрес підвищити стелю без будь-яких умов. Республіканці, які контролюють Палату представників, відмовлялися схвалювати його збільшення без скорочення бюджетних видатків.

Білий дім повідомив, що законопроєкт передбачає виділення 886 мільярдів доларів на потреби оборони і 637 мільярдів доларів на необоронні програми, повідомляє «Голос Америки».

Він також обмежить деякі державні витрати протягом наступних двох років; прискорить процес надання дозволів на деякі енергетичні проєкти; поверне до бюджету невикористані кошти, видані державою під час пандемії COVID-19 і розширить вимоги до роботи для отримувачів програм продовольчої допомоги.