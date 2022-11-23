У США кілька людей загинули під час стрілянини у супермаркеті у Вірджинії

В американському штаті Вірджинія декілька людей загинули і поранені в результаті стрілянини, відкритої озброєним нападником у супермаркеті мережі Walmart міста Чесапік. Точного числа жертв у поліції наразі не називають, кажучи про «менше ніж 10 загиблих» на даний час.

За даними місцевих ЗМІ, ймовірно, той, хто стріляв, був співробітником магазину, але поліція про нього наразі нічого не повідомляє, крім того, що він також загинув.

Мотив його дій встановлюють.

Трагедія сталася ввечері 22 листопада. Представник місцевої поліції Лео Косінскі розповів, що вогонь, ймовірно, був відкритий усередині магазину, а спільників у того, хто стріляв, судячи з усього, не було.

В адміністрації Walmart заявили, що «шоковані трагічною подією» і готові надати правоохоронним органам все необхідне сприяння.

Днями раніше в результаті стрілянини, відкритої озброєним нападником у нічному клубі ЛГБТ в американському штаті Колорадо, було вбито п’ятьох людей, ще 17 – постраждали.