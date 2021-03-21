США привітали першу жінку – президентку Танзанії

Віцепрезидентка США Камала Гарріс привітала нову президентку Танзанії Сулуху Хасан, яка стала першою жінкою, що очолила цю східноафриканську країну.

«Найкращі побажання Сулуху Хасан після складання нею присяги як нового президента Танзанії – першої жінки на цій посаді. Сполучені Штати готові співпрацювати з вами для зміцнення відносин між нашими країнами», – написала Гарріс у твіттері.

Сулуху Хасан, яка раніше була віцепрезиденткою Танзанії, 19 березня склала присягу президента, через два дні після того, як уряд оголосив, що президент Джон Магуфулі помер від хвороби серця.

Магуфулі не з’являвся на людях від кінця лютого. Це спровокувало чутки про його зараження COVID-19, який він заперечував.

Магулуфі, зокрема, не запроваджував у країні карантин, висміював вакцинацію, носіння масок, а країна при ньому не публікувала статистичні дані про кількість хворих на коронавірусну хворобу.

Сулуху Хасан, яка також є мусульманкою, зараз є єдиною жінкою-лідером країни в Африці. Посаду президента в Ефіопії також обіймає жінка – Сале-Ворк Зевде, але ця посада є в основному церемоніальною.