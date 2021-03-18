Помер президент Танзанії, який заперечував COVID-19

Президент Танзанії Джон Магуфулі помер у віці 61 року, повідомила в ефірі державного телебачення ввечері 17 березня віцепрезидент країни Сулулу Хасан. На початку березня голова держави перестав з’являтися на публіці, опозиція заявляла, що він госпіталізований із COVID-19 у сусідній Кенії.

За даними ЗМІ, щонайменше чотири людини були заарештовані за розповсюдження чуток про його хворобу.

За офіційною версією, президент помер від хвороби серця в найбільшому місті країни Дар-ес-Саламі.

Магулуфі не запроваджував у країні карантин, висміював вакцинацію, носіння масок, а країна при ньому не публікувала статистичні дані про кількість хворих на коронавірусну хворобу.

Минулого тижня прем’єр-міністр країни заявляв, що президент здоровий і багато працює.

Після оголошення про смерть президента опозиція закликала негайно привести до присяги віцепрезидентку, яка, за конституцією Танзанії, має обійняти посаду президента до кінця п’ятирічного терміну, який Магуфулі почав минулого року після того, як його на другий термін обрали головою держави.

Хасан буде першою жінкою-президентом Танзанії та єдиною жінкою в регіоні, яка очолює виконавчу владу.