Міністр енергетики США на Трипільській ТЕС: для України важлива диверсифікація енергоресурів

Міністр енергетики США Рік Перрі під час візиту в Україну заявив про важливість для Києва та всього регіону Східної Європи диверсифікації шляхів постачання енергоресурсів. Про це американський міністр сказав 10 листопада на Трипільській теплоелектростанції, повідомляє посольство США в Україні.

«Ми стоїмо на буквальній горі вугілля з Пенсільванії (штат у США – ред.), і це чудовий приклад партнерства США та України… і ми з нетерпінням очікуємо на його розширення в майбутньому», – відзначив Рік Перрі і вказав на ще один приклад такої співпраці: «зараз, як мені здається, компанія Westinghouse забезпечує близько половини палива для (українських – ред.) атомних електростанцій».

Міністр енергетики США також заявив, що Україна має потенціал для того, щоб стати чистим еспортером енергії, і в цьому питанні «партнерство зі Сполученими Штатами – це те, в чому ми зацікавлені».

Трипільська теплова електростанція, яка забезпечує значну частину енергетичних потреб Київської області, отримала перші поставки вугілля зі Сполучених Штатів цього літа. Це було, зокрема, результатом зусиль американського президента Дональда Трампа з розширення експорту США в сфері енергетики.

Після захоплення підтримуваними Росією бойовиками значної частини вугільних підприємств Донбасу Україна зіткнулася з проблемою нестачі вугілля для роботи своїх теплових електростанцій.

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