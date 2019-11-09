США: мільярдер Блумберг зареєструвався на праймеріз серед демократів

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг подав документи на реєстрацію кандидатом на первинні вибори Демократичної партії США в штаті Алабама. Мільярдер, який тричі обирався мером найбільшого міста країни, розглядає можливість взяти участь у виборах президента в 2020 році, але офіційно про своє рішення ще не заявляв.

77-річний Блумберг є засновником однойменного інформаційного агентства і одним із найбагатших людей у світі. Його багатство оцінюється журналом Forbes у 52,5 мільярда доларів. Він є одним із чотирьох політиків за всю історію Нью-Йорка, який 12 років перебував на своїй посаді. Двічі він обирався як кандидат від республіканців, а потім – як незалежний кандидат.

Раніше цього тижня видання The New York Times і Politico повідомляли, що мільярдер розглядає можливість взяти участь у президентських виборах у 2020 році. Ще в березні він заявляв, що не робитиме цього. «Я вірю, що можу виграти вибори у Трампа, – писав він тоді в колонці своєму агентству. – Але я тверезо оцінюю всю складність номінації від демократів, на цьому полі дуже багато людей».

Цього року на номінацію від Демократичної партії претендує рекордна кількість кандидатів. На праймеріз в Алабамі зареєстровані 17 людей, включно з Блумбергом. В опитуваннях лідирують троє: колишній віцепрезидент США Джо Байден, сенаторка від Массачусетса Елізабет Воррен і сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс.

Як зазначає New York Times, можливий вступ мільярдера в перегони може позначитися, в першу чергу, на рейтингах Байдена, який розраховує на помірний електорат – на противагу лівим Сандерсу і Воррен. Нещодавно Блумберг обрушився з критикою на Воррен, назвавши популістським її план запровадження податку на майно багатих людей для фінансування загального страхування.

У 2016 році багато ЗМІ також повідомляли, що Блумберг обмірковує можливість вступу в передвиборчу кампанію. Politico відзначає, що Блумберг розглядає можливість своєї участі в президентських виборах вже 10 років, але щоразу в підсумку відмовляється від номінації.