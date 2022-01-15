США призначили ветерана ЦРУ координатором протидії іноземному втручанню у вибори

Адміністрація президента США Джо Байдена призначила багаторічного працівника ЦРУ для координації дій розвідувального співтовариства у відповідь на загрозу втручання у вибори з боку Росії, Китаю та інших країн.

Джеффрі Вічман був призначений координатором із захисту виборів в Офісі директора національної розвідки, він приступить до роботи наступного тижня, повідомила Ніколь де Хей, речниця директора національної розвідки.

За її словами, Вічман пропрацював у ЦРУ понад 30 років на керівних посадах у контррозвідці і кібербезпеці.

Раніше він обіймав посаду старшого кібераналітика в управлінні цифрових інновацій ЦРУ.

На новій посаді він буде відповідати за координацію всіх зусиль із гарантування безпеки виборів у розвідувальній спільноті, що складається з 18 членів, зокрема агентств, які виявляють і стримують кібератаки, кампанії дезінформації і намагання впливати на політиків і політичні дебати.

Інші розвідувальні служби, включаючи Агентство національної безпеки і Кіберкомандування США, вже почали посилювати моніторинг загроз напередодні проміжних виборів у кінці цього року.

Призначення відбулося на тлі зупинених зусиль зі створення нового розвідувального центру для запобігання іноземному втручанню у вибори в США.

Створення запропонованого центру відклали через розбіжності в Конгресі щодо його розміру та бюджету.

США заявляють, що підтримуване державою втручання у вибори включає такі дії, як спроби отримати інформацію про виборців США й онлайн-операції з метою впливу на американських виборців, підриву довіри виборців і поширення дезінформації в соціальних мережах.