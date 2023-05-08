США перекинули на авіабазу в Естонії винищувачі F-22 Raptor

Винищувачі п’ятого покоління ВПС США, які підтримують місію повітряного захисту Об’єднаних збройних сил НАТО вздовж східного флангу, 8 травня переміщені на авіабазу Емарі, Естонія, для стримування агресії в регіоні Балтійського моря.



Як повідомляє пресслужба командування ВПС США в Європі, швидко розміщуючи сили разом із союзниками по НАТО в регіоні Балтійського моря, ВПС США в Європі підкреслюють «оперативну готовність коаліційних сил на всьому європейському театрі дій та їхню здатність реагувати на захист території НАТО».

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Країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва – розташовані на критично важливому повітряному, сухопутному та морському коридорі, додає командування ВПС США.



На початку квітня 94-та експедиційна винищувальна ескадрилья об’єднаної бази Ленглі-Юстіс розгорнула 12 F-22 Raptor на польській авіабазі Повідз.