У Польщі почалися найбільші військові навчання року Anakonda-23 

У Польщі почалися військові навчання Anakonda-23, передають західні та місцеві медіа.

Як повідомляє польський телеканал TVN24, у цих маневрах беруть участь 12 тисяч польських військових, а також кілька сотень солдатів з інших країн-членів НАТО та партнерів Північноатлантичного альянсу. Серед них: Сполучені Штати, Румунія, Словенія, Швеція, Франція, Латвія, Литва, Естонія та Туреччина.

Особливу увагу планується приділити операціям союзників у регіоні Балтійського моря.

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Навчання проходитимуть не лише на території Польщі, а й у Швеції та країнах Балтії. Минулого тижня командування Збройних сил Польщі опублікувало в соцмережах попередження про те, що вулиці в північній, центральній і східній частинах країни можуть бути тимчасово перекриті через доставку туди танків M1 Abrams та іншої військової техніки. Більш конкретні дані не повідомляються з міркувань безпеки.

Зазначається, що підготовка до навчань Anakonda почалася ще в 2021 році, але повномасштабна російська агресія проти України поставила перед партнерами по НАТО нові виклики та змусила змінити концепцію маневрів. Маневри Anakonda-23 завершаться 26 травня.