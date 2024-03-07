Палата представників США схвалила законопроєкт для уникнення шатдауну напередодні ключової промови Байдена

Контрольована республіканцям Палата представників США 6 березня ухвалила закон про фінансування органів федерального уряду протягом фінансового року, що розпочався у жовтні, оскільки насувається чергова загроза часткового закриття уряду (відомого як шатдаун).

Законопроєкт підтримали 339 конгресменів, 85 голосів було подано проти, з них 83 – республіканці.

Тепер документ має бути ухвалений Сенатом до 8 березня, до півночі, коли закінчується тимчасове фінансування кількох вашингтонських відомств.

Як зауважує СNN, фіналізований пакет законопроєктів про витрати, підтриманий демократами та республіканцями в обох палатах, є великим проривом для законодавців. Після кількох місяців запобігання зупинкам уряду за допомогою проміжних законопроєктів, Конгрес нарешті на порозі схвалення оновленого законодавства для фінансування критично важливих державних департаментів і агенцій.

Президент США Джо Байден має виступити перед Конгресом зі щорічним посланням «Про стан країни» 7 березня о 21:00 за місцевим часом.