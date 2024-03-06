WP: Олена Зеленська відхилила запрошення відвідати промову Байдена, Навальної також не буде

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому відвідати промову президента США Джо Байдена «Про стан справ у державі» у четвер, повідомляє Washington Post з посиланням на поінформованих посадовців.



За їхніми словами, планувалося посадити першу леді Джилл Байден поруч із Зеленською та Юлією Навальною, вдовою російського опозиціонера Олексія Навального, але потенційна присутність Навальної викликала дискомфорт в української сторони.



Представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, пов’язане з «конфліктами графіку», і переадресував подальші питання до офісу Зеленської, додавши, що розташування місць – це деталь, яка буде остаточно уточнена наприкінці процесу.

Офіс Зеленської заявив у середу, що посольство у Вашингтоні дійсно отримало запрошення для першої леді, але через накладку графіків перша леді не зможе взяти участь у заході.

WP пише, що Навальна також відмовилася бути присутньою на виступі Байдена через, за словами її речниці, втому.

«Чоловік Юлії помер два тижні тому. Весь цей час вона подорожувала. Сьогодні перший день, коли вона взагалі вдома. Як і будь-якій людині, їй потрібен час, щоб одужати, тому, хоча вона дуже цінує запрошення, їй потрібно хоча б трохи відновитися зараз», – заявила речниця Навальної Кіра Ярмиш.



Джерела видання повідомляють, що Білий дім, ймовірно, не інформував Київ про те, що Навальна вирішила відмовитися від участі.

Як пише The Washington Post, ще однією причиною відмови Зеленської може стати бажання Києва не асоціюватися з Байденом у Вашингтоні. Україна активно лобіює законодавців від Республіканської партії щодо схвалення пакету допомоги Києву на 60 млрд доларів, пише видання. Це відбувається на тлі президентських виборів, запланованих на листопад у США.

Наразі у США не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги.

Читайте також – КМІС: зросла частка українців, які вважають, що підтримка Заходу слабне

Сенат США на нічному засіданні 13 лютого підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів, 60 мільярдів із яких призначаються Києву.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на колишнього президента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон відкидає схвалений Сенатом 13 лютого законопроєкт, але допускає голосування за «нову пропозицію, що зʼявилася в Палаті представників». За даними CNN, завершити пропозицію та досягти консенсусу можуть наприкінці березня або у квітні.