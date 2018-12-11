США планують звинуватити Китай у шпигунстві і кібератаках – Washington Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір звинуватити Китай в економічному шпигунстві і хакерських атаках, пише 11 грудня The Washington Post. За даними газети, про санкції, пов’язані з цими звинуваченнями, буде оголошено цього тижня. Очікується, що кілька американських відомств оприлюднять свої дані з цього питання.

В адміністрації Трампа вважають, що Китай намагається викрасти секретну інформацію США, зокрема передові технології. Як пише газета, висловлюються підозри, що китайські хакери зламували урядові і корпоративні комп'ютери.

У жовтні США звинуватили китайську розвідку в спробі викрасти у західних компаній технології, використовувані в комерційній авіації. Газета Financial Times писала, що китайські вчені, що працюють у західних університетах, ведуть збір інформації на користь армії КНР.

До цього віце-президент Майк Пенс виступив з доповіддю про стратегічну загрозу з боку Китаю, звинувативши його у військовому і комерційному шпигунстві. У Пекіні звинувачення США відкидають.