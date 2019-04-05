Аеропорт Ататюрка у Стамбулі не працюватиме 12 годин через перенесення рейсів на нове летовище

У Стамбулі почалося перенесення комерційних рейсів до нового міжнародного аеропорту, що триватиме близько 45 годин.

Поступовий трансфер усіх комерційних пасажирських авіарейсів із міжнародного аеропорту імені Ататюрка до нового аеропорту вартістю вісім мільярдів доларів і розташованого за 40 кілометрів на північ, почався о третій ночі за Києвом 5 квітня.

Авіарух в обох аеропортах буде припинений на 12 годин, починаючи з ранку 6 квітня. Під час трансферу будуть також закриті деякі головні дороги.

Міжнародні перевізники мають почати перельоти з нового аеропорту опівночі 6 квітня.

Провідний перевізник країни Turkish Airlines заявив, що перевезе 50 тисяч тонн обладнання на близько 700 вантажівках, при цьому залучить понад 1800 осіб персоналу.

Новий аеропорт, розташований на європейському боці Стамбула, 29 жовтня відкрив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Офіційне відкриття тричі відкладали через проблеми, пов’язані з будівництвом.

З нового аеропорту вже виконується кілька рейсів, і, як очікують, до 2027 року він буде обслуговувати близько 200 мільйонів пасажирів на рік.

Інший аеропорт, Сабіха Гекчен, залишається відкритим на азійській стороні Стамбула.