Прокурор запросив 40 довічних термінів для обвинуваченого в теракті у Стамбулі

Прокурор у турецькому Стамбулі запросив 40 довічних термінів для узбекистанця Абдулкадіра Машаріпова, який звинувачується в організації та проведенні теракту в стамбульському нічному клубі в 2017 році, в результаті якого загинули 39 людей.

Якщо суд визнає Машаріпова винним, його засудять до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у членстві в збройній терористичній групі, а також до 2370 років за вбивство 39 людей.

В обвинувальному висновку згадуються 58 підозрюваних, 18 з них перебувають під вартою, ще вісьмох прокурори пропонують виправдати. У списку, зокрема, є дружина Машаріпова Заріна Нуруллаєва, а також троє ймовірних співучасників.

Абдулкадіра Машаріпова підозрюють в нападі на нічний клуб Reina в Стамбулі в новорічну ніч 1 січня 2017 року. Озброєний автоматичною гвинтівкою чоловік застрелив поліцейського, який охороняв клуб, увірвався в приміщення, де перебувало понад 700 відвідувачів, і відкрив вогонь по натовпу. Серед 39-ти загиблих були 27 іноземців, ще 69 людей зазнали поранень.