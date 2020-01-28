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28 січня 2020, Київ 15:02
Новини | Міжнародні

Прокурор запросив 40 довічних термінів для обвинуваченого в теракті у Стамбулі

Абдулкадира Машаріпова підозрюють у нападі на нічний клуб Reina у Стамбулі 1 січня 2017 року, внаслідок якого загинули 39 людей

Прокурор у турецькому Стамбулі запросив 40 довічних термінів для узбекистанця Абдулкадіра Машаріпова, який звинувачується в організації та проведенні теракту в стамбульському нічному клубі в 2017 році, в результаті якого загинули 39 людей.

Якщо суд визнає Машаріпова винним, його засудять до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у членстві в збройній терористичній групі, а також до 2370 років за вбивство 39 людей.

В обвинувальному висновку згадуються 58 підозрюваних, 18 з них перебувають під вартою, ще вісьмох прокурори пропонують виправдати. У списку, зокрема, є дружина Машаріпова Заріна Нуруллаєва, а також троє ймовірних співучасників.

Абдулкадіра Машаріпова підозрюють в нападі на нічний клуб Reina в Стамбулі в новорічну ніч 1 січня 2017 року. Озброєний автоматичною гвинтівкою чоловік застрелив поліцейського, який охороняв клуб, увірвався в приміщення, де перебувало понад 700 відвідувачів, і відкрив вогонь по натовпу. Серед 39-ти загиблих були 27 іноземців, ще 69 людей зазнали поранень.

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