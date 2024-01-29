У Туреччині затримали підозрюваних у вбивстві людини у стамбульській церкві – міністр

У Туреччині затримали двох підозрюваних у вбивстві людини під час богослужіння в церкві 28 січня, повідомив міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая.

Відповідальність за напад раніше взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».

За словами міністра, один із підозрюваних є громадянином Таджикистану, а інший – із Росії. Єрлікая повідомив, що в рамках розслідування нападу поліція провела рейди в 30 місцях.

Напередодні міністр повідомляв, що двоє осіб у масках напали на римо-католицьку церкву в Стамбулі під час недільної меси, убивши одну людину. Напад стався вранці в районі Сариєр. Про те, яка зброя застосовувалася і чи є поранені, не уточнювали.

Туреччина засудила напад. Пізніше стало відомо, що загиблий – громадянин Туреччини.