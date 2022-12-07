Старух розповів, скільки людей залишається на окупованій частині Запорізької області

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляє, що на окупованих територіях області залишаються до 300 тисяч людей.



«На території області, яка підконтрольна, проживають близько 700-750 тисяч людей. У нас на неокупованій території майже 75% проживають. Десь до 300 тисяч залишилися на окупованій частині території. Багато хто виїхав», – розповів він в ефірі програми Свобода Live.

За його словами, восени з окупованих територій на підконтрольні виїхала 41 тисяча людей, з них 15 тисяч – це херсонці.

Частина Запорізької області перебуває під окупацією російських сил. У червні в ОВА повідомляли, що майже 60% території Запорізької області окуповані. При цьому місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.