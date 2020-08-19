StateWatch: у першому півріччі зірвалися 44% тендерів Міноборони

У першому півріччі зірвалися 44% тендерів Міністерства оборони України, повідомила громадська організація StateWatch з посиланням на проєкт «Марлін».

«У першому півріччі 2020 року Міністерством оборони України успішно завершено 158 конкурентних тендерів на загальну суму 5,1 млрд грн. За цей же період було скасовано 128 конкурентних тендерів або 44,7% від загальної кількості оголошених торгів на загальну очікувану вартість 3,46 млрд грн», – розповіли активісти.

Більшість зі скасованих тендерів (83,6%) не відбулося, оскільки для участі подали менше двох тендерних пропозицій.

Найбільша очікувана вартість була під час тендерів на перевезення громадським залізничним транспортом (699,4 млн грн) та на індивідуальне обмундирування (648,9 млн грн).

Міністерство оборони наразі не коментувало інформацію активістів.