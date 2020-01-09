Очільник Міноборони: «Реформу армійського харчування вважаю однією з найуспішніших»

Реформу харчування у Збройних силах України, яку призупинив влітку 2019 року Окружний адміністративний суд Києва – розблоковано – також рішенням суду (від 11 грудня 2019 року) – Шостого апеляційного адміністративного, про що повідомляв на своєму каналі у «​Телеграм»​ міністр оборони України Андрій Загороднюк. Після цього Міноборони оголосило конкурс на тендери по закупівлі харчування за каталогом, тобто, згідно з реформованою системою харчування у ЗСУ.

Замість остогидлих супчиків, каш зі шматками м’яса та компотів нове меню за каталогом передбачає ще й рибні продукти, овочі, фрукти, кисломолочну продукцію тощо. Як наголосив міністр Андрій Загороднюк, реформа дозволяє позбавитись послуг «недобросовісних аутсорсерів» (постачальників – ред.) та урізноманітнити й підвищити якість їжі. До того ж, нова система харчування є однією з реформ, які впроваджує українське військо для досягнення стандартів НАТО, додав очільник міністерства оборони.

«На сьогодні на нове харчування перейшли 73 частини. У черзі — ще 285 частин, переведення яких на колії цивілізованого харчування зупинила судова тяганина. Реформу харчування я вважаю однією з найуспішніших. Це 396 позицій продуктів (зокрема, м’ясо, риба, овочі, фрукти та кисломолочні продукти — цього раніше ніколи не було) та гнучкий механізм їх замовлення», – пояснив Загороднюк.

Реформа розпочалась у 2015 році з ініціативи Волонтерського десанту, котрий «висадився» у міністерство оборони України. Тоді волонтери, військовослужбовці і незалежні експерти реалізували успішний пілотний проект у двох військових частинах: було розроблено каталог продуктів з майже чотирьохсот позицій, який включав овочі, фрукти, кисломолочні продукти, тощо.

Як розповіла Радіо Свобода одна з ініціаторів реформи, керівник офісу реформ Міністерства оборони Діана Петреня, у каталозі є два показники: вартість за добу та калорійність, що дозволяє за допомогою спеціальної програми формувати щодня різноманітне меню, балансуючи в потрібних показниках. За її словами, хоча перехід на нову систему харчування не є основною реформою, що треба запровадити для переходу українського війська на стандарти НАТО, але саме вона – є «найбільш показовою з точки зору ставлення до солдата».

Як працює нова система: погляд зсередини

Тепер уявіть, що ви – начальник із забезпечення продовольством (далі – начпрод) певного військового підрозділу або військової частини. Компанія – постачальник харчів, переможець тендеру, – надсилає вам каталог, і ви маєте вибрати «харчові позиції» з розрахунку кількості калорій на одного бійця, враховуючи також вартість продуктів. Начпрод обирає необхідні продукти і пересилаєте список постачальникові, котрий присилає обрані харчі. Розрахунок здійснюється безготівково.

Каталог розроблено з пріоритетом на сезонні продукти, є списки продуктів харчування на сезон зима-весна та літо-осінь. Для постачання таких продуктів, як хліб і питна вода начпрод та заступник командира по тилу обирають місцевих постачальників й укладають з ними договори.

Здійснення реформи висвітлило і певні проблеми та складності. На умовах анонімності кухар однієї з бригад ЗСУ розповіла Радіо Свобода, що їй доводиться працювати на старому устаткуванні, а це ускладнює роботу та збільшує час її виконання. Боєць із служби тилового забезпечення додає: іноді продукти харчування прибувають зіпсованими («Холодильник зламався у вантажівці чи ще щось», – пояснює вона), й дуже важко обміняти їх у постачальника на свіжі, хоча реформа це й передбачає.

Наразі нова система харчування ще не охопила всю українську армію, а отже, недоліки й проблеми можна розв’язати, сподівається кухар.