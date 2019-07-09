За час війни понад дві тисячі військових звернулись до суду, щоб отримати статус УБД – звіт правників

У період 2014-2018 років близько двох з половиною тисяч військових звертались до суду, щоб отримати статус учасника бойових дій (УБД), а своє право на отримання одноразової грошової допомоги у судах відстоювали понад 8 тисяч учасників АТО. Ці дані наведено в аналітичному звіті «Судові справи захисників», який сьогодні у Києві представили експерти всеукраїнської громадської організації «Юридична Сотня».

Як повідомила кореспондентові Радіо Свобода співаторка звіту Христина Ковцун, така кількість звернень учасників бойових дій на сході до судів свідчить, серед іншого, про необхідність вдосконалювати законодавство і чітко виписувати права та обов’язки оборонців держави та ветеранів.

«Законодавча база потребує удосконалення й адаптації відповідно до актуальних проблем, з якими стикаються учасники російсько-української війни. Адже попри значну кількість законодавчих змін кількість судових справ щодо порушення прав ветеранів не зменшується. Водночас, нагадую, що для отримання статусу УБД важливо встановити факт участі у бойових діях, зібрати відповідні свідчення», – наголосила Ковцун

У звіті, представленому «Юридичною сотнею», також ідеться про проблеми, що пов’язані з розірванням контракту та звільненням з військової служби через стан здоров’я та сімейні обставини.

Як зазначають правники, автоматично з отриманням статусу УБД військовослужбовець отримує й відповідні пільги та права, прописані у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Статус УБД з початку війни отримали більш як 255 тисяч осіб.