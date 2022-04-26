Компанія «Укренерго» отримала офіційний статус у ENTSO-E – Міненергетики

Оператор української електричної мережі «Укренерго» набула статусу члена-спостерігача європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E, угоду про його надання підписано у вівторок у Варшаві, повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

«Ця угода ще більше наближає Україну до повної інтеграції з європейськими енергетичними ринками та визначає наш розвиток на майбутнє. Вдячний нашим європейським партнерам і друзям за підтримку та довіру. Переконаний, що ця подія важлива не лише для нас, а і для Європи», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Статус члена-спостерігача дасть можливість «Укренерго» приєднатися до міжнародного об’єднання європейських операторів системи передачі електроенергії.

«Цей крок ще три місяці тому здавався малоймовірним і примарним, а сьогодні це сталося і компанія «Укренерго» отримала офіційний статус члена-спостерігача в об’єднанні європейських операторів системної мережі ENTSO-E. Наступний крок це відкриття комерційних перетоків, тобто експорту електрики в ЄС, що вигідно і для європейців і для України», – прокоментувала радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

Очікується, що представники компанії «Укренерго» зможуть увійти до робітничих та експертних груп ENTSO-E, що займаються питаннями розвитку ринку електроенергії, балансування, допоміжних послуг, електронного обміну даними, розвитку кіберзахисту в електроенергетичному секторі, а також інтеграції відновлюваних джерел енергії.