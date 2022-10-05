На засіданні Ставки йшлося про підготовку армії до зими – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у середу.

«Представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Серед інших важливих розглянутих питань – стабілізація на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення наших земель, протидія новим видам зброї, які почав використовувати агресор, та підготовка нашої армії до зимового періоду», – написав Зеленський у фейсбуці.

В умовах воєнного стану засідання Ставки проводяться регулярно.

Раніше у Міноборони запевняли, що зимова форма надійде до усіх бойових підрозділів ЗСУ до 15 жовтня.