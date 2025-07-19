Стефанчук підтвердив, що у Раді обговорюють дозвіл чоловікам до 25 років виїжджати за кордон

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що у парламенті обговорюють ініціативу, щоб дозволити чоловікам віком від 18 до 25 років виїжджати за кордон.

«Український парламент – це 398 станом на зараз людей, наділених правом законодавчої ініціативи. Ініціатив у парламенті дуже багато. Я знаю, що ця тема проговорюється, в тому числі на спеціальному комітеті… Знаю, що такі ідеї є. Те, до якої думки вони прийдуть, це теж для мене важливо», – сказав Стефанчук, якого цитує канал «Ми – Україна».

За його словами, чоловіки у віці 18-25 років не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав.

«Тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізуватися їм у всіх цим правах. Який механізм буде знайдений – я буду чекати від комітету. Окремі члени комітети працюють над лібералізацією», – додав спікер.

Наприкінці травня народний депутат України від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в парламенті працюють над тим, що підвищити до 23-24 років межу для дозволу на виїзд молодих чоловіків за кордон.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.