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Стефанчук підтвердив, що у Раді обговорюють дозвіл чоловікам до 25 років виїжджати за кордон

На час воєнного стану більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон
На час воєнного стану більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що у парламенті обговорюють ініціативу, щоб дозволити чоловікам віком від 18 до 25 років виїжджати за кордон.

«Український парламент – це 398 станом на зараз людей, наділених правом законодавчої ініціативи. Ініціатив у парламенті дуже багато. Я знаю, що ця тема проговорюється, в тому числі на спеціальному комітеті… Знаю, що такі ідеї є. Те, до якої думки вони прийдуть, це теж для мене важливо», – сказав Стефанчук, якого цитує канал «Ми – Україна».

За його словами, чоловіки у віці 18-25 років не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав.

«Тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізуватися їм у всіх цим правах. Який механізм буде знайдений – я буду чекати від комітету. Окремі члени комітети працюють над лібералізацією», – додав спікер.

Наприкінці травня народний депутат України від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в парламенті працюють над тим, що підвищити до 23-24 років межу для дозволу на виїзд молодих чоловіків за кордон.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Більшості чоловіків віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

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