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Керівництво ВР розповіло, як вітатиме Зеленського з уродинами

25 січня президентові України Володимиру Зеленському виповниться 44 роки (фото ілюстративне)

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів, як завтра вітатиме президента України Володимира Зеленського із Днем народження.

«Попередньо таке говорили, що Володимир Олександрович оголосив, що він не буде приймати ніяких подарунків, а дасть, скажімо так, номер благодійності, на яку хто бажає може скинути свої кошти», – цитує Стефанчука агенція УНІАН.

Стефанчук уточнив, що це лишень «попередня версія» того, як, ймовірно, виглядатиме привітання главі держави. Якщо така «акція» буде оголошена, то він долучиться і перерахує свої кошти, запевнив Стефанчук.

Президент України Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Завтра йому виповниться 44 роки.

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