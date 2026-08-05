ВАКС обирає запобіжний захід експослу України в США Стефанішиній. Вона прокоментувала

Вищий антикорупційний суд 5 серпня проводить засідання, на якому має обрати запобіжний захід для колишньої віцепремʼєрки з євроінтеграції й експослу в США Ользі Стефанішиній, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Раніше низка українських ЗМІ, а також Центр протидії корупції повідомили, що Стефанішина отримала нову підозру, і що справа може стосуватися незаконного збагачення. Деталі справи поки що невідомі. Офіційно у НАБУ і САП про це не повідомляли. Радіо Свобода намагається отримати їхній коментар.

Сторона обвинувачення поки що не озвучувала в суді, на якому запобіжному заході наполягає.

У повідомленні у фейсбуці 5 серпня Ольга Стефанішина прокоментувала ці повідомлення, заявивши, що будь-які процесуальні дії «не означають встановленої провини», і додавши, що питання щодо нерухомості вона вже раніше публічно пояснювала і надала журналістам «усі необхідні документи».

«Спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся», – написала вона.

3 серпня Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла України у США. У дописі у фейсбуці вона назвала завершення роботи «власним рішенням, продиктованим особистими обставинами».