Зеленський звільнив Стефінішину з посади посла України у США

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки. Про це йдеться в оприлюдненому 3 серпня указі №696/2026.

Наразі немає повідомлень про те, хто замінить Ольгу Стефанішину на цій посаді.

Минулого тижня Стефанішина брала участь у переговорах президентів України і США.

У дописі у фейсбуці вона назвала завершення роботи у Вашингтоні «власним рішенням, продиктованим особистими обставинами».

«Представляти Україну у Вашингтоні тоді, коли вона веде війну за своє існування, було найбільшою честю в моєму житті. Як раніше було честю відкривати Україні шлях до Європейського Союзу на посаді віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції, просувати реформи у сфері правосуддя на посаді міністра юстиції», – вказала Стефанішина, подякувавши президентові України «за довіру і можливості».

У травні 2026 року дипломатка в інтерв’ю Радіо Свобода наголошувала, що здатність України протидіяти балістичним ракетам критично залежить від США. Тоді ж вона додавала, що Україна готова фінансувати додаткові системи та ракети-перехоплювачі.

«Ми точно зможемо за це заплатити», – наголошувала вона.

Президент України Володимир Зеленський у листі на п’яти сторінках, переданому до Білого дому та на Капітолійський пагорб 26 травня, писав, що посилення протиповітряної оборони може змінити розрахунки Москви та створити простір для дипломатії.