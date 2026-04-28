«Король Чарльз вирішив окремо привітати посла України» – Стефанішина

Посолка України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина повідомила, що під час офіційного заходу, організованого послом Сполученого Королівства у США, українська дипломатка мала можливість поспілкуватися з королівським подружжям Чарльза та Камілли.

«Приємно відзначити, що серед інших поважних гостей король Чарльз ІІІ вирішив окремо привітати посла України й висловити свою підтримку українцям. Це особливо цінно, зважаючи на історичність візиту: вперше за 19 років британський монарх прибув до Сполучених Штатів», – написала Стефанішина у фейсбуці.

Король Чарльз III та королева Камілла 27 квітня прибули до США, де перебуватимуть з чотириденним офіційним візитом. Чарльз уперше відвідує США як монарх, це перший державний візит будь-якого британського монарха з 2007 року.

Ця поїздка відбувається на тлі кризи в англо-американських відносинах.

Британія – один із найближчих союзників Вашингтона – прохолодно відреагувала на американсько-ізраїльську війну проти Ірану. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 1 квітня, звертаючись до народу щодо конфлікту на Близькому Сході, заявив, що «це – не наша війна» і, «ми не будемо втягнуті в конфлікт».

Стармер зазнав критики з боку президента США Дональда Трампа за те, що не підтримував атаки США та Ізраїлю на Іран.