Український дисидент Степан Хмара помер у віці 86 років

Герой України, український дисидент, народний депутат кількох скликань Степан Хмара помер у середу, 21 лютого, у віці 86 років, повідомила його дружина Роксолана Хмара.

«Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86», – написала вона на своїй сторінці в фейсбуці.

У 1980 році був заарештований за звинуваченням у «антирадянській пропаганді» та засуджений до 7 років ув'язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання. Неодноразово оголошував голодування. У 1987 році Степан Хмара вийшов на свободу. Після повернення в Україну став одним із керівників Української гельсінської спілки.

Степан Хмара був народним депутат І, II та IV скликань. В останньому від БЮТ. У 2006 році указом президента України Віктора Ющенка йому було присвоєне звання Герой України.