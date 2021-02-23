Акції на підтримку Стерненка: біля Офісу президента почалися сутички

У Києві біля Офісу президента України почалися сутички між правоохоронцями та учасниками акції на підтримку засудженого одеського активіста Сергія Стерненка, передає кореспондент Радіо Свобода.

Вони вимагають пропустити їх до будівлі ОП, куди правоохоронці перекрили прохід.

23 лютого Приморський суд Одеси визнав громадського активіста Сергія Стерненка винним у справі про викрадення. Його засудили загалом до семи років ув’язнення і трьох місяців та конфіскації половини наявного майна за обвинуваченням у розбої. Він відкидає звинувачення та планує оскаржити вирок.

В українських містах почалися акції протесту.