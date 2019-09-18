OTF: Росія і Китай експортують технології для стеження і цензури в 110 країн

Росія і Китай поширюють свої моделі контролю за інформацією, технології для стеження і цензури в 110 країнах, які придбали або копіювали їх. Про це йдеться в новому звіті «Всесвітня павутина російського і китайського контролю за інформацією» американського фонду Open Technology Fund.

У звіті йдеться, що контроль за інформацією найефективніше поширюється в країнах з гібридними і авторитарними режимами, що мають зв’язки з Китаєм або Росією. Технології контролю за інформацією, методи управління інформацією і відповідні закони активно впроваджуються в країнах ініціативи «Один пояс – один шлях» (китайська модель) і країнах СНД (російська модель).

За приблизно 13 років експорту Китаєм і Росією засобів контролю інформації, характеристики розповсюджуваних технологій стали досконалішими. У доповіді згадуються масові поставки камер відеоспостереження з технологією розпізнавання осіб, величезний асортимент засобів дослідження цифрового обладнання, посвідчень особи в форматі смарт-карт, розумних баз даних для влади, технологій розумного міста.

«Демократичні держави повинні перешкодити поширенню авторитарних підходів до використання технологій і показати світу, що боротися зі злочинністю та гарантувати національну безпеку можливо і без шкоди кібербезпеці і приватному життю громадян в інтернеті», – заявив автор звіту Валентин Вебер.

Фонд відкритих технологій (Open Technology Fund) фінансується урядом США для підтримки глобальних технологій свободи Інтернету.