24 учні перемогли на конкурсі «Стежками Каменяра»

24 учні перемогли на літературно-мистецькому конкурсі «Стежками Каменяра», повідомив Міжнародний фонд Івана Франка.

Цьогоріч на конкурс надійшло 1425 учнівських робіт у чотирьох номінаціях і двох вікових категоріях: 6-11років, 12-16 років. У змаганні взяли участь учні з усіх областей України. Найбільша конкуренція була у номінації «Краща ілюстрація до творів Івана Франка».

У номінації «Поезія» перемогли учениця 4 класу Новодмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Херсонської області Діана Труфаненко та учениця 8 класу «Засульського ліцею» Полтавської області Катерина Бібік.

У номінації «Проза» перемогли учениця 5 класу Нікопольської середньої ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 Дніпропетровської області Анастасія Бевз та учениця 9 класу Базар’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів Одеської області Дар’я Ільчак.

У номінації «Драматургія» перемогли учениця 6 класу Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Донецької області Софія Якименко та учениця 11 класу Дубенської гімназії Рівненської області Анна Повх.

У номінації «Краща ілюстрація до творів Івана Франка» учениця криворізького міського палацу дитячо-юнацької творчості «Горицвіт» Ліна Михеєнкова та учениця 11 класу Шевченківської спеціалізованої ЗОШ-інтернату Вікторія Максименко.

Спеціальні призи від онука Івана Франка Роланда Франка отримають учениця 2 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 112 імені Т. Шевченка Вероніка Романчукевич, учениця 9 класу Липівського НВК Львівської області Єлизавета Івахів та учень 8 класу Левківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської області Євгеній Капран.

Через ситуацію з COVID-19 переможці отримають свої дипломи та призи поштою.