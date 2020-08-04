Американський актор Сігал приховав реєстрацію компанії з російським політиком, щоб уникнути санкцій

Американський актор Стівен Сігал, який підтримав анексію Криму Росією й отримав у 2016 році російське громадянство, зареєстрував будівельну компанію разом із членом Ради федерації від Тамбовської області Росії Олександром Бабаковим. Проте через два тижні він перереєстрував її, щоб приховати зв’язок із російським політиком, який перебуває в санкційному списку Міністерства фінансів США, повідомляє російське видання Baza.

Фірма під назвою «Горкі інвестмент компані» проіснувала лише три тижні, після чого Сігал і Бабаков вийшли з неї, залишивши свої частки, а Сігал відразу ж заснував нову фірму з майже тією ж назвою –​ «Горкі холдинг компані».

Профіль її діяльності залишився таким же –​ «будівництво житлових і нежитлових будівель», не змінилася й адреса в Москві: Велика Академічна вулиця, будинок 49. Єдина серйозна відмінність –​ відсутність серед співвласників російського сенатора Бабакова.

Видання зазначає, що ці дії пов’язані з тим, що Бабаков перебуває в санкційному списку Мінфіну США, й офіційний спільний бізнес з ним загрожував Стівену Сігалу в США штрафом у мільйон доларів або тюремним ув’язненням.

Раніше повідомлялося, що Стівену Сігалу доручили просувати російський туристичний проєкт «Золоте кільце Боспорського царства», маршрути якого пролягають по території анексованого Росією Криму.

За даними з відкритих джерел, Сігал відвідував анексований Крим у 2014 і 2015 роках. У травні 2017 року Служба безпеки України заборонила Сігалу в’їзд в Україну на п’ять років.

Восени 2016 року президент Росії Володимир Путін надав російське громадянство Стівену Сігалу.

Сігал є одним із західних знаменитостей, які підтримують президента Росії, незважаючи на глибокі розбіжності у відносинах між Москвою та країнами Заходу. Актор неодноразово відвідував Росію, їздив до столиці російської республіки Чечня Грозного.

У Стівена Сігала також є сербське громадянство.