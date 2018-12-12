Прокуратура Франції: стрілянину в Страсбурзі розслідують як теракт

Прокуратура Франції розслідує стрілянину в Страсбурзі як теракт, заявив прокурор країни Ремі Ейтз. Він уточнив, що нападник вигукував «Аллах акбар».

Пошуки підозрюваного тривають.

Увечері 11 листопада чоловік відкрив стрілянину на різдвяному ярмарку в центрі Страсбурга. За даними поліції, загинули дві людини, ще в однієї лікарі констатували смерть мозку, 12 людей були поранені.

Французькі військові, які патрулювали вулиці, намагалися затримати нападника. Він був поранений, проте йому вдалося втекти. Для його пошуків мобілізували понад 700 осіб.

По всій Франції посилили заходи безпеки, зокрема контроль на кордонах. У Страсбурзі заборонили будь-які демонстрації й акції протесту.

За даними поліції, підозрюваний у нападі 29-річний уродженець Страсбурга Шеккат Шаріф раніше 27 разів притягувався до відповідальності у Франції, Німеччині й Швейцарії.

Кілька років тому він відбував тюремний термін за крадіжку в Німеччині. Його депортували до Франції в 2017 році.

12 грудня поліція затримала родичів підозрюваного. За даними газети Le Parisien, під варту помістили його батьків і двоє братів. Щонайменше один із них, як стверджують ЗМІ, був пов’язаний із радикальними ісламістами.

У МВС Франції не виключили, що підозрюваний залишив країну.

Співчуття Франції в зв’язку з терактом висловили багато світових лідерів.

У Німеччині заявили, що німецькі спецслужби нададуть всю необхідну підтримку своїм французьким колегам.

Президент США Дональд Трамп засудив напад і пообіцяв посилити заходи безпеки на американських кордонах.