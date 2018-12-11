Стрілянина у Страсбурзі: 2 людини загинули, 11 поранені

Внаслідок стрілянини поблизу різдвяного ярмарку в східному французькому місті Страсбурзі загинули дві людини, 11 були поранені. Такі уточнені дані наводить місцева поліція.

За словами правоохоронців, підозрюванй у нападі втік, але ідентифікований. Його імені чи інших подробиць не повідомляють. Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер повідомив, що підозрюваний раніше був відомий поліції.

Місце події оточене, в центрі міста перекритий рух транспорту. Влада міста закликала жителів за можливості залишатися вдома.

Європарламент, що базується в Страсбурзі і зараз проводить сесію, зачинили через стрілянину. За повідомленнями, євродепутати, працівники євроустанови і журналісти не могли залишити будівлю.

Різдвяний ярмарок у Страсбурзі є популярним серед туристів, щороку його відвідують сотні тисяч людей.

У Франції зберігаються підвищені заходи безпеки, запроваджені після нападів у 2015 і 2016 роках, внаслідок яких загинули понад 200 людей.