Резніков повідомив про розслідування після того, як чиновник Генштабу ЗСУ влаштував стрілянину в Києві

Посадовець Генерального штабу ЗСУ застосував вогнепальну зброю в спальному районі Києва, через це проводиться службове розслідування, фігурант – відсторонений, повідомив міністр оборони Олексій Резніков 12 червня. Інцидент стався 10 червня.

«За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних сил України – керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення. Створено відповідну комісію на чолі з заступником головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком. На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків», – написав Резніков у фейсбуці.

За його словами, якщо підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, – «буде зроблено все для справедливого покарання».

«Наші воїни стримують орди ворога, кладуть свої життя, щоб у мирних містах діти були у безпеці, наскільки це можливо під час війни з Росією. Коли людина на військовій посаді, маючи погони й одягнена у форму, застосовує свою зброю у спальному районі столиці – буде реакція. Якщо були очікування на безкарність – це помилка. Про результати розслідування поінформую після його закінчення», – додав міністр.

Деталі інциденту Резніков не навів. За даними ЗМІ і користувачів соцмереж, посадовець Генштабу в нетверезому стані сперечався з трьома чоловіками біля одного з житлових комплексів, а потім вистрелив у повітря. За повідомленнями, біля під’їзду в цей час були діти.