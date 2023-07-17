У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину, поранено співробітника охоронної фірми – поліція

У Печерському районі Києва у понеділок чоловік відкрив стрілянину в офісі, внаслідок чого було поранено охоронця, повідомила Нацполіція.

«Сьогодні вранці невідомий зайшов до офісного приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. По прибуттю наряду приватної охорони чоловік вистрілив у бік співробітників і поранив одного з них», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що озброєний чоловік забарикадувався в офісному приміщенні. У результаті спецоперації бійці КОРД затримали чоловіка.

«Як стало відомо, ним виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються», – повідомили у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство».