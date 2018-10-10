Поліція розповіла подробиці стрілянини в Харкові

Під час стрілянини в Харкові постраждав місцевий бізнесмен, за попередніми даними, нападники відкрили вогонь з автомату, повідомила поліція регіону.

«Попередньо встановлено, що місцевий бізнесмен вийшов зі спортивного клубу та почув постріли. Куля потрапила йому в спину. Під час огляду працівники поліції виявили на автомобілях постраждалого, охорони та ще однієї сторонньої автівки 10 кульових отворів. Більше ніхто з громадян не постраждав», – розповіли в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями 15 та 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Поліція повідомила, що для затримання нападників запроваджений план «Сирена».

Раніше поліцейські заявляли, що постраждалого оперують у медичному закладі.