США: щонайменше 6 людей загинули через стрілянину в Колорадо

В американському штаті Колорадо щонайменше шестеро людей загинули, зокрема і підозрюваний у вбивстві. Заворушення зі стріляниною почалися ввечері 27 грудня в центрі Денвера, коли підозрюваний убив двох жінок і поранив чоловіка у тату-салоні. Незабаром він застрелив людину в іншому місці у центрі Денвера.

Постріли були також зроблені на іншій жвавій вулиці біля лікарні Денвера, але ніхто не постраждав, повідомила поліція.

За кілька хвилин поліція впізнала підозрюваного в його автомобілі та спробувала зупинити його. Сталася перестрілка, яка вивела з ладу поліцейську машину і дозволила підозрюваному утекти. Потім чоловік поїхав у передмістя Лейквуда і вбив ще одну жертву, перш ніж знову почав стріляти у поліцейських.

Поліція повідомила, що підозрюваний біг пішки до двох підприємств і зрештою вбив ще і службовця готелю. Незабаром після цього підозрюваний помер під час чергової стрілянини, внаслідок якої було поранено одного поліцейського.

Поліція назвала ім’я підозрюваного – 47-річний Ліндон Маклеод, який був на обліку у поліції. Мотиви вчинку чоловіка невідомі.