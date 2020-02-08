В тайському місті намагаються затримати солдата, який застрелив трьох колег та 12 містян

Щонайменше 12 цивільних людей загинули в місті Накхонатчасіма (також відоме як Кхорат) у Таїланді внаслідок стрілянини, влаштованої військовим, повідомляють місцеві та західні ЗМІ.

Кількість поранених поки що невідома.

За даними міністерства оборони Таїланду, стрілець – молодший офіцер на ім’я Джакрапант Томма. Відомо, що він застрелив свого командира та ще двох військових і викрав з військового табору зброю та набої.

Томма відкрив вогонь у буддистському храмі та торговельному центрі в Накхонатчасімі. Він транслював напади на своїй Фейсбук-сторінці, яка наразі заблокована.

Підозрюваного досі шукають. За повідомленнями, він утримує заручників у будівлі торговельного центру.

«Наразі ми намагаємося схопити хлопця. Поліція та військові відряджені в цей район», – повідомив каналу CNN речник поліції Кріссана Паттаначароен.

Він додав, що потими стрільця невідомі.

До міста прибув армійський спецназ. Поліція оточила центр міста і просить мешканців не залишати свої домівки.