Стрілянина в Празі: уряд Чехії оголосив 23 грудня національним днем жалоби

Уряд Чехії оголосив 23 грудня національним днем жалоби за загиблими внаслідок стрілянини в Празі, заявив у четвер прем’єр-міністр Петр Фіала.

Стрілянина сталася в будівлі філософського факультету Карлового університету в Празі, розташованій на центральній площі Яна Палаха.

Телеканал tn.cz опублікував фотографію даху будівлі, де стоїть чоловік у темному одязі – журналісти стверджують, що це і є стрілець.

Як повідомив начальник поліції Праги Мартін Вондрасек, стрілець був студентом, він також загинув. Його ім’я не розголошується.

Стрілець отримав «нищівні поранення», але невідомо, чи він убив себе, чи був застрелений під час перестрілки з поліцейськими, сказав Вондрасек, додавши, що «ніщо не свідчить про те, що у нього був спільник», пише АР.

Представник поліції заявив, що 14 людей загинули і 25 отримали поранення, раніше повідомлялося про 24 поранених.

Будівля, де сталася стрілянина, розташована біля річки Влтава на площі Яна Палаха, жвавому туристичному районі Старого міста Праги.