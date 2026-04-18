«Чоловік діяв хаотично»: Клименко розповів деталі стрілянини у Києві

Чоловік, який влаштував стрілянину в Києві, «діяв хаотично та був озброєний цивільною зброєю, дозволеною до придбання», повідомив під час брифінгу міністр внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко.

За його словами, стрільця ліквідували під час штурму після того, як він вбив ще одного заручника.

Клименко розповів, що стрілець починав рух з вулиці Деміївська, діяв «дуже хаотично». Було видно, що він «просто розстрілював людей в упор», без будь-якої системи.

«Він стріляв впритул одиночними пострілами, у людей майже не було шансу. Підходив і стріляв. Стріляв одиночними, бо це карабін, який стріляє одиночними», – сказав міністр.

За його даними, по дорозі стрілець встиг вбити чотирьох людей, а під кінець захопив супермаркет «Велмарт». Коли на місце прибула поліція та КОРД, зі стрільцем намагалися вести перемовини. Його вмовляли «хвилин 40», за словами міністра, він ніяк не реагував, щобільше, вбив ще одного заручника. Саме після цього було ухвалене рішення почати штурм.

За словами Клименка, зброю нападника вже вилучили. Це був карабін, дозволений до придбання цивільними.

«Він був зареєстрований. У грудні 2025 року він звернувся до органів дозвольної системи з проханням відстріляти його. Він приніс медичну довідку. Слідство перевірить, хто її надав», – запевнив міністр.

Раніше було відомо, що 18 квітня у Києві в Голосіївському районі невідомий чоловік відкрив стрілянину по людях. Стрілка ліквідували під час затримання.

Наразі відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих. Серед постраждалих охоронець супермаркету, куди увірвався стрілок. Також постраждала 4-місячна дитина. Вона отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тією, яку перед трагедією підпалив стрілок.



