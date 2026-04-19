У США в штаті Луїзіана сталась стрілянина: загинуло восьмеро дітей – поліція

У Сполучених Штатах у місті Шривпорт (штат Луїзіана) сталася стрілянина: внаслідок нападу загинули восьмеро дітей віком від одного до 14 років, пишуть місцеві ЗМІ.

За даними поліції, інцидент стався вранці 19 квітня після виклику щодо сімейного конфлікту. Правоохоронці, які прибули на місце, виявили масштабну картину злочину – стрілянина охопила одразу кілька локацій.

Загалом було поранено 10 людей. Двоє з них вижили, однак їхній стан наразі не розголошується.

Після скоєння злочину підозрюваний втік з місця події, захопивши автомобіль неподалік, і спробував утекти від поліції. Під час переслідування в окрузі Босьє-Періш правоохоронці застрелили нападника.

У поліції зазначили, що, за попередніми даними, стрілець діяв сам. Також відомо, що частина дітей, які загинули, могли бути його родичами. Мотиви злочину наразі залишаються невідомими.

Поліція штату звернулася до людей, які можуть мати фотографії, відео чи інформацію, що стосується інциденту, з проханням поділитися нею з владою штату Луїзіана.

Раніше, у США під час святкових заходів до Дня випускників на території університету Лінкольна в штаті Пенсильванія сталася стрілянина, унаслідок якої загинула одна людина, ще щонайменше шестеро дістали поранення, повідомила окружна прокуратура округу Честер.



