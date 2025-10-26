Доступність посилання

Новини | Міжнародні

У США сталась стрілянина під час випускного вечора в університеті Лінкольна: загинула людина, є поранені

Мотив нападу наразі невідомий. До розслідування залучені місцеві, державні та федеральні правоохоронні органи (фото ілюстративне)
У суботу ввечері, 26 жовтня, під час святкових заходів до Дня випускників на території університету Лінкольна в штаті Пенсильванія сталася стрілянина, унаслідок якої загинула одна людина, ще щонайменше шестеро дістали поранення, повідомила окружна прокуратура округу Честер.

Як зазначив прокурор Кріс де Баррена-Саробе, поліція затримала одного озброєного підозрюваного, проте слідство не виключає, що стріляв не лише він. «Є певні докази, які дають підстави вважати, що вогонь могли відкрити кілька осіб», – сказав прокурор під час нічного брифінгу.

Мотив нападу наразі невідомий. До розслідування залучені місцеві, державні та федеральні правоохоронні органи.

Інцидент трапився близько 21:30 біля Міжнародного культурного центру університету, коли люди залишали футбольний матч і збиралися на території кампусу для неформального святкування.

Очільник поліції університету Марк Парті повідомив, що стрілянина сталась під час вечірки, на яку зібрались студенти, випускники й гості. Очевидці розповіли, що люди почали тікати після звуків пострілів у місті Оксфорд.

Комісар округу Ерік Роу назвав подію масовою стріляниною і закликав громадян «молитися за студентів, викладачів і правоохоронців».

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро заявив, що надав університету та місцевій владі «повну підтримку штату» для розслідування інциденту.

