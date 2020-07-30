Студента зі США засудили в Росії до 9 років колонії за звинуваченням у нападі на поліцейських

Суд у Москві засудив до дев'яти років колонії загального режиму громадянина США Тревора Ріда, який улітку 2019 року вчинив опір поліцейським при затриманні. Рід визнаний винним за статтею про застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я, відносно представників влади.

У серпні 2019 року Ріда затримали через гучну сварку з двома дівчатами після скарги мешканців одного з будинків на Ленінградському шосе. Як стверджувало звинувачення, американець пручався при затриманні, а в патрульній машині напав на водія, порвавши його форму, і вдарив його напарника.

Постраждалі співробітники також вимагали від Ріда по 150 тисяч рублів компенсації за моральну шкоду. За словами американця, він добровільно переказав кожному з них по 50 тисяч і попросив у них вибачення.

Стаття, за якою судили Ріда, передбачає до 10 років позбавлення волі. Прокуратура просила засудити його до 9 років і 8 місяців колонії.

Рід є студентом Університету Північного Техасу, він прибув до Росії за туристичною візою.

Сам Рід провину не визнає. Він заявляв, що не пам’ятає, що сталося, оскільки був п’яний. Захист Ріда вказував на порушення в процесі, а його родичі просили Білий дім звернути увагу на справу.